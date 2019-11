Skatclub sucht den Stadtmeister

Der Skatclub lädt zum Coburger Stadtmeisterschaft zuzüglich Wertungsturnier im Skat am Samstag, 16. November, ein. Es werden drei Serien à 48 Spiele nach den Regeln der Internationalen Skatordnung gespielt. Anmeldung bis Freitag, 15. November, bei Elisabeth Weber, Am Steinicht 26, 96450 Coburg, per E-Mail: e.weber@iacobi.to oder unter Telefon 09561/319002 oder 0160/3773028. Beginn ist um 11 Uhr im Schützenhaus in Creidlitz. Schirmherr ist Oberbürgermeister Norbert Tessmer. red