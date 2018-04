SK Presseck steigt trotz Heimsieg ab

Das letzte Saisonspiel war gleichzeitig das letzte Spiel des Schachklub Presseck in der Bezirksliga Ost. Der 5:3-Heimsieg gegen die SG Marktredwitz/Mitterteich konnte den Abstieg nicht verhindern.

Die Partie begann aus Pressecker Sicht vielversprechend: Otakar Machacek setzte Paul Trapp sofort unter Druck und gewann nach kurzer Spielzeit.

Martin Stralka (SK) erreichte gegen Thomas Schaller schnell eine vorteilhafte Stellung, unterschätzte dann jedoch seinen jungen Gegner und musste sich einem Mattangriff geschlagen geben. Der Pressecker Mannschaftsführer Alexander Dohlus zwang Roland Schelbert mit aggressivem Spiel bereits in der Eröffnung in die Defensive und gewann zwei Bauern. Diesen Materialvorteil wandelte er in einen Sieg um.

Jiri Strahl (SK) zwang Herbert Baier Zug um Zug in eine schlechtere Stellung, so dass der Marktredwitzer aufgeben musste. Jürgen Kolditz (SK) hielt gegen Lech Hilgertner gut mit, übersah aber eine Springer-Gabel. Er musste einen Turm für den Springer hergeben. Das nutzte der Gästespieler, um im Gesamtergebnis auf 3:2 zu verkürzen.

Anschließend war Pavel Komprda (SK) gegen den stark aufspielenden Michael Mücke deutlich im Nachteil, doch er führte noch eine Wende herbei - 4:2. Sebastian Herrman (SK) musste sich Hans Lugert in einer lange Zeit ausgeglichenen Partie geschlagen geben. Abschließend zwang Reinhard Baar (SK) Alexander Jost zur Aufgabe.

Doch der Heimsieg brachte nicht den Klassenerhalt. Da zwei Absteiger aus der Bezirksoberliga der Bezirksliga Ost zu geordnet werden, steigen vier Bezirksligisten ab. Darunter auch der siebtplatzierte SK Presseck. kg