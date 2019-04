SK nun hat zwei neue Ehrenmitglieder

In seinem Rückblick berichtete Vorsitzender Günther Hanna von vielen Aktivitäten im vergangenen Jahr. Zurzeit hat der Verein 110 Mitglieder.

Zur Tradition geworden ist es, am 20. Januar, dem Gedenktag des heiligen Sebastian, einen Gottesdienst für die Gefallenen und Verstorbenen der Soldatenkameradschaft zu feiern. Günter Hanna erwähnte zudem unter anderem eine traditionelle Fahrradtour. Auf vielfachen Wunsch ging es diesmal nach Zeyern. Auch die traditionelle Tagesfahrt sowie diverse Schießwettbewerbe wurden in Erinnerung gerufen. Nicht zu vergessen sei die Kriegsgräbersammlung. Dank und Anerkennung galt hierbei allen Sammlern. Es waren dies Barbara Fiedler, Hans-Jürgen Schwarz und Günther Hanna.

Die wichtigste Veranstaltung für Soldatenkameradschaften ist laut Hanna aber jedes Jahr der Volkstrauertag, an dem der gefallenen, vermissten und verstorbenen Kameraden der beiden Weltkriege und der Kriegshandlungen der letzten Jahre sowie auch der Opfer der Heimatvertreibungen gedacht wird. Mit einer großen Abordnung beteiligte man sich an der Kirchenparade.

Durch den Ausfall eines Ausschussmitgliedes, das aus zeitlichen Gründen dieses Amt nicht mehr wahrnehmen kann, musste der Ausschuss ergänzt werden. Gerhard Pötzl war spontan bereit, diese Aufgabe zu übernehmen und wurde einstimmig gewählt.

Positives Kassenergebnis

Der Bericht des Schatzmeisters Hans Stalph konnte wieder einen soliden Kassenbestand vorweisen, der durch die vielen Aktivitäten in diesem Jahr sogar positiv gestaltet werden konnte. Auch die beiden Kassenprüfer Ottmar Hummel und Michael Zwingmann attestierten dem Kassier eine solide und einwandfreie Kassenführung.

Stadtrat Michael Zwingmann bedankte sich bei den Verantwortlichen für die Pflege des Ehrenmals. Sei dies doch eine Mahnung für den Frieden, der in der letzten Zeit immer wieder in der Welt infrage gestellt werde. Deshalb wünschte er dem Verein weiterhin viel Erfolg.

Ehrenmitglied Heinz Kempf appellierte, die Toten und Vermissten beider Weltkriege nicht zu vergessen und ihr Andenken zu bewahren. Er würde sich freuen, wenn wieder mehr junge Leute dieses Anliegen unterstützten und als Mitglieder der Kameradschaft beiträten.

Vorsitzender Hanna freute sich anschließend, Ehrungen für treue Mitglieder vornehmen zu können. Für 25 Jahre waren dies Franziska Gäßlein, Richard Kaiser und Ralph Köhler; für 30 Jahre Alexander Doppel, Georg Erhard, Andreas Höfner, Helmut Horn, Thomas Kopp, Oliver Kraus, Heinrich Zug und Marina Zwingmann; für 40 Jahre Siegfried Reinhard und für 45 Jahre Georg Schmidt und Walter Schmidt.

Schließlich wurden von der Versammlung für ihre jahrelange Arbeit und vielfachen Verdienste in verschiedenen Funktionen Gerhard Pötzl und Raimund Schwarz unter dem Beifall aller einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt. Gerhard Pötzl ist das letzte noch lebende Gründungsmitglied. Und Raimund Schwarz war nur zwei Wochen nach der Gründung in die Kameradschaft eingetreten. Alle Verdienste dieser beiden aufzuzählen, würde den Rahmen bei Weitem übersteigen - so hat Gerhard Pötzl zum Beispiel über viele Jahre die Fahne getragen. Und Raimund Schwarz hat sich als Fahnenbegleiter ausgezeichnet. Außerdem sind beide seit vielen Jahren engagierte Ausschussmitglieder. gh