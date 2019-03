SK Mitwitz feiert ersten Saisonsieg in Burgkunstadt

Im sechsten Anlauf hat es für den SK Mitwitz nun geklappt. Beim SSV Burgkunstadt II feierten die Steinachtaler ihren ersten Sieg in dieser Saison in der Kreisoberliga. Damit zogen sie in der Tabelle an den Burgkunstadtern und dem Coburger SV II vorbei und stehen nun auf Rang 6 mit 3:9 Punkten.

SSV Burgkunstadt II - SK Mitwitz 3,5:4,5

Am siebten Brett einigten sich Erich Pfeiffer und Manfred Hildebrandt in ausgeglichener Stellung auf Remis. Ebenfalls nahm Axel Wittmann das Remisangebot des Mitwitzers Hubert Konradi im ausgeglichenen Endspiel an.

Frank Endrich konnte im Endspiel gegen Andreas Quidenus das Matt nicht verhindern. Die Qualität und einige Mehrbauern des Burgkunstädters waren stärker als Turm und Springer des Steinachtalers. Am fünften Brett zog Friedrich Bürger den Kürzeren, als sein Gegenüber Rainer Popp seinen Mehrbauern in einem Vorteil umwandelte. Uwe Pfadenhauer sah keinen klaren Vorteil am Spitzenbrett und nahm daher das Remisangebot von Franz Hirtreiter an. Gerhard Bürger leitete mit einer Mehrfigur einen starken Angriff gegen Alfred Schmidt ein. Der Burgkunstädter gab auf, als Damenverlust oder gar Matt drohte. Stephan Karl hatte im Endspiel einen Läufer mehr. Den letzten Bauernsturm seines Gegners wehrte er souverän ab, so dass der Mitwitzer mit der Mehrfigur und zwei verbundenen Freibauern verblieb.

Aufgeben musste hingegen Johannes Quidenus. Zwei nicht verbundene Freibauern des Steinachtalers auf der siebten Reihe waren zu stark für Wolfgang Karol,welcher mit seinen eigenen nicht genügend Gegendruck erzeugen konnte. Gerhard Kohles erkämpfte in einem souverän geführten Turmendspiel den fehlenden Punkt zum Mannschaftssieg des SK Mitwitz. hüt Ergebnisse: Hirtreiter - Pfadenhauer remis, Schmidt - G. Bürger 0:1, Karol - Kohles 0:1, Wittmann - Konradi remis, Popp - F. Bürger 1:0, J. Quidenus - Karl 0:1, Hildebrandt - Pfeiffer remis, A. Quidenus - Endrich 1:0.