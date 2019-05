SK Kleukheim auf Friedenswallfahrt

Die Krieger- und Soldatenkameradschaft Kleukheim nimmt mit einer Fahnenabordnung an der Soldaten- und Friedenswallfahrt (ehemals Kriegerwallfahrt) nach Vierzehnheiligen teil. Alle Mitglieder sind eingeladen, die Fahnenabordnung zu begleiten. Treffpunkt ist am Sonntag, 5. Mai, um 7.30 Uhr am Schulplatz in Kleukheim. red