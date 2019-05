SK fährt Sonntag zur Friedenswallfahrt

Die Soldatenkameradschaft Schwürbitz nimmt am Sonntag, 5. Mai, an der Soldaten- und Friedenswallfahrt in Vierzehnheiligen teil. Die Mitglieder finden sich in Uniform um 7.30 Uhr bei "Webermoden" zur Abfahrt ein. Die Wallfahrt beginnt um 8.15 Uhr am Seubelsdorfer Kreuz. Einzug der Fahnenabordnungen ist um 8.45 Uhr. Um 9 Uhr findet in der Basilika das Hochamt statt. hh