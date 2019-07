Six Pack gibt Gastspiel auf der Naturbühne

Die A-Cappella-Formation "Six Pack" gibt am Sonntag um 20 Uhr ein Gastspiel auf der Naturbühne Trebgast. Die Vokalisten präsentieren dabei ihre aktuelle Comedy-Show "Goldsinger", ein echter Agentenbrüller. Sechs Doppelnullen kämpfen darin gegen den schlimmsten Erzschurken dieses Planeten: den bösen Wicht!

Niemand übernimmt die Weltherrschaft, wenn diese Superagenten es nicht zulassen. Und zulassen können sie eigentlich fast alles, außer ihren Mund. Und das klingt oft sehr musikalisch. Das ganze Agentenliederbuch singen sie rauf und runter, mit nichts anderem bewaffnet als einem Quantum Prost und der menschlichen Stimme: mit Goldfinger, Octopussy's Garden und dem Kommissar (genau: DEM Kommissar) nimmt "Six Pack" den Kampf auf gegen die Spider Murphy Gang, Jacques Offenbach und Patrick Hernandez.

"Six Pack" - die Kulturpreisträger - sind jetzt also in geheimer Mission unterwegs. Die Bühne wird beben und bersten von spektakulären Verfolgungsjagden, explodierenden Lügendetektoren, lügendem Wahrheitsserum, orientierungslosen Maulwürfen und literweise Aston-Martinis. Auch in dieser Show beweist "Six Pack", wie gut man brillante Gesangsarrangements mit hanebüchenen Schnapsideen und Choreographien in Einklang bringt. red