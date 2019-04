Sitzung zur Stadtentwicklung

Am Montag, 29. April, findet um 15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Tourismus und Kultur statt. Dabei stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: bauliche Maßnahmen am ehemaligen Flussbad und am Ortswiesensee Oberwallenstadt wegen Verkehrssicherungs- und Aufsichtspflicht sowie Informationen zum geplanten Besuch des Weltfestivals der Flechtweide und Flechtkultur 2019 in Nowy Tomysl (Polen). red