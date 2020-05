Sitzung wird live übertragen

Die konstituierende Sitzung des Stadtrats am Dienstag, 12. Mai, in der Alten Aula wird live auf der Homepage der Stadt zu sehen sein (www.muennerstadt.de). Die Sitzung sei zwar öffentlich, teilte Bürgermeister Michael Kastl (CSU) mit, wegen der derzeit geltenden Vorschriften könne allerdings nur eine sehr begrenzte Anzahl von Zuschauern eingelassen werden.

Deshalb gibt es die Live-Übertragung, die zu Beginn der Sitzung um 19 Uhr startet. Bei der konstituierenden Sitzung werden unter anderem der neue Bürgermeister und die neuen Stadträte vereidigt. Außerdem gilt es, einen 2. und 3. Bürgermeister zu wählen, die ebenfalls vereidigt werden. Die künftige Geschäftsordnung der Stadt, Aufwandsentschädigungen, die Besetzung der Ausschüsse, die Nennung der Fraktionssprecher und die Besetzung der Referate sind weitere Themen.

Auch wenn die Tagesordnung 21 Punkte umfasst - Michael Kastl ist es wichtig, dass alle Themen, die den neuen Stadtrat selbst betreffen, in dieser Sitzung abgearbeitet werden. "Damit wir uns in den folgenden Sitzungen voll und ganz den Sachthemen widmen können." Die erste findet bereits am Montag, 25 Mai, statt.