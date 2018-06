Sitzung hat eine kurze Tagesordnung

Am Montag, 25. Juni, um 19 Uhr findet in der Aula der Grundschule die nächste Gemeinderatssitzung statt. Tagesordnungspunkte sind die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14. Mai, die Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse, ein privater Antrag auf Baugenehmigung sowie Bekanntgaben des Bürgermeisters, Tagesordnungsergänzungen und Anfragen. red