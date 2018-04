Sitzung Entwicklungs- und Bauausschuss

Die nächste Sitzung des Entwicklungs- und Bauausschusses Ebermannstadt wird am Montag, 23. April, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses abgehalten. Beraten wird unter anderem über einen Antrag auf Erweiterung der Garage an der Rettungswache Ebermannstadt und über den Neubau eines Lebensmitteldiscountmarktes in Ebermannstadt. Die Bürger sind eingeladen. red