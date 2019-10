Wartmannsroth 20.09.2019

CSU

Sitzung des Vorstands

Eine offene Ortsvorstandssitzung veranstaltet der CSU-Ortsverband Wartmannsroth am Donnerstag, 10. Oktober, in der Edelbrennerei Bischof in Wartmannsroth. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek