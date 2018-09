Die nächste Sitzung des Stadtrates Ebern findet am Donnerstag, 27. September, ab 18 Uhr im Betreuungsgebäude der Grundschule, Am Bahnhof 1 in Ebern, statt. Dabei geht es unter anderem um das Baugebiet "Haube II" in Unterpreppach und die Beschaffung eines Ersatzfahrzeuges HLF 10 für die freiwillige Feuerwehr Jesserndorf. Des Weiteren geht es um den Breitbandausbau. red