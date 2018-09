Am Montag, 24. September, findet ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Maroldsweisach eine Sitzung des Marktgemeinderates statt. Dabei geht es unter anderem um die Landtags- und Bezirkswahl am Sonntag, 14. Oktober, den Bebauungsplan Bleichäcker und die Aufnahme der Marktgemeinde als Mitglied in den Verein Haßberge Tourismus. red