Sitzung des Kronacher Stadtrates

Die Sitzung des Stadtrates der Stadt Kronach findet am Montag, 16. September, ab 16 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (erster Stock) statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben Bürger Kronachs Gelegenheit, an den Bürgermeister und an den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist bis 16.30 Uhr begrenzt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht über die Arbeit des Innovations-Zentrums Kronach (IZK), das alte Schulhaus Friesen sowie Datenschutz und Informationssicherheit. red