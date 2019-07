Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 8. Juli, ab 16 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen das Bürgerspital Kronach und der Erlass einer Richtlinie für das kommunale Förderprogramm in den innerstädtischen Sanierungsgebieten der Stadt Kronach. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürger Kronachs Gelegenheit, an den Bürgermeister und den Stadtrat Fragen zu stellen. Die Fragestunde ist auf eine halbe Stunde (bis 16.30 Uhr) begrenzt. red