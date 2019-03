Am Mittwoch, 27. Februar, findet um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II eine öffentliche Sitzung des Hauptausschusses mit folgender Tagesordnung statt: Jugendsozialarbeit an der Herzog-Otto-Mittelschule in Lichtenfels; Aufnahme von Kinderfeuerwehren in die öffentliche Einrichtung der Feuerwehr; Antrag der WLJ auf Kostenübernahme von Schwimmkursen für Kinder im Vorschulalter. red