Sitzung des Gemeinderates

Die Mitglieder des Gemeinderates kommen am Montag, 11. November, um 19 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Themen sind die Dachsanierung der Leichenhalle auf dem Friedhof in Großwalbur sowie die Dachsanierung des Gemeinschaftshauses mit Feuerwehrgebäude in Moggenbrunn. red