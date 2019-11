Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am kommenden Dienstag, 5. November, um 19 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Waldumbaupfad, die Vorstellung der weiteren Arbeiten am Kur- und Erholungspark sowie der Umbau und die Sanierung der ehemaligen Schule in Hirschfeld. red