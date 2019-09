Die Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem das Rückewegeprojekt "Sommerleite" Steinberg, die Generalsanierung der Turnhalle in Wilhelmsthal sowie der Antrag des Bund Naturschutz in Bayern auf naturorientierte Wegrandpflege. red