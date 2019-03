Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 11. März, um 19.30 Uhr, im Rathaus (Großer Sitzungssaal) statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürger Gelegenheit, sich mit Fragen an den Gemeinderat zu wenden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einfache Dorferneuerung Reitsch, der Antrag auf Namensänderung der Grundschule Stockheim sowie die Glasfasererschließung der Schulgebäude Stockheim und Reitsch. red