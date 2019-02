Sitzung des Gemeinderates

Der Gemeinderat Oerlenbach kommt am Dienstag, 5. Februar, um 18.30 Uhr zur nächsten Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Es werden unter anderem Planentwürfe für den Bebauungsplan Eltingshausen "Hinter der Thüringer Straße" vorgestellt, die Verlegung von Glasfaser in der Eltingshäuser Straße in Oerlenbach vorbereitet und baurechtliche Angelegenheiten erörtert. sek