Sitzung des Gemeinderates

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Euerdorf findet am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr im Verwaltungsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf statt. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge, Auftragsvergaben, eine Stellungnahme zur Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Hahn III" in der Gemeinde Aura und eine Stellungnahme zum Wasserrechtsverfahren Erneuerung St 2290 Aura-Euerdorf. sek