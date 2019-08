Pünktlich zur Eröffnung der 69. Sandkerwa tagt am morgigen Donnerstag um 16 Uhr der Feriensenat im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz. Die Räte befassen sich erneut mit der Umnutzung des Karmelitenklosters, den Eintritt von Stadträtin Annerose Ackermann in die CSU-Fraktion sowie mit den Jubiläumsfeierlichkeiten des Migranten- und Integrationsbeirates. Die Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red