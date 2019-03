Sitzung des Ebensfelder Kleintierzuchtvereins

Zur Jahresversammlung des Kleintierzuchtvereins B 894 Ebensfeld am Samstag, 16. März, ab 17 Uhr in der Gaststätte Hagel in Dittersbrunn ergeht Einladung an alle Mitglieder. Auf der Agenda stehen neben...