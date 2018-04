Sitzung des Bezirkstags von Oberfranken

Der Bezirkstag von Oberfranken tagt am Donnerstag, 19. April, um 9 Uhr im großen Sitzungssaal im Wirtschaftsgebäude, Cottenbacher Straße 23, in Bayreuth. Unter anderem wird die leitende Regierungsdirektorin Angela Trautmann-Janovsky zur weiteren Stellvertreterin des Bezirkstagspräsidenten in seiner Eigenschaft als Leiter der Bezirksverwaltung (Vertreterin im Amt) bestellt. red