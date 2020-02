Sitzung des Bauausschusses

Die Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet am Dienstag, 18. Februar, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II statt. Folgende Bauanträge liegen dem Gremium vor: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage Am Westhang in Isling; Anbau an ein bestehendes Einfamilienwohnhaus im Gartenweg 18 in Oberwallenstadt; Erweiterung des BRK-Rettungszentrums in Lichtenfels in der Henry-Dunant-Straße 6; Nutzungsänderung einer bestehenden ehemaligen Gewerbeeinheit (früher zahntechnisches Labor) im Anbau zu zwei Wohneinheiten in der Abt.-Wolf-Straße 17 in Lichtenfels; Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelcarport in der Maintalstraße 2 in Lichtenfels; Neubau einer Fahrzeug-Unterstellhalle Am Krebsbach 14 in Schney. Des Weiteren werden folgende Bauvoranfragen behandelt: Neubau eines Bungalows und Neubau einer Großraumgarage in der Seubelsdorfer Straße 2 in Reundorf; Umbau eines Einfamilienwohnhauses in ein Zweifamilienwohnhaus in der Ringstraße 21 in Reundorf; Nutzungsänderung von landwirtschaftlicher Scheune zu einem öffentlich genutzten Raum in der Serkendorfer Straße 4 in Lahm. red