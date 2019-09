Die Mitglieder des Ausschusses für Baurecht, Städtebau und Umwelt kommen am Mittwoch, 11. September, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Themen sind unter anderem die Nutzungsänderung der ehemaligen Gaststätte "Salinenblick" in ein Seminar- und Gesundheitszentrum sowie die Mobilfunk-Erweiterung um LTE am Standort Würzburger Straße 4. sek