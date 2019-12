Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet am Dienstag, 10. Dezember, um 16 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Carport in Kleukheim; die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in Prächting und die Errichtung eines Schleuderbetonmastes in Unterneuses. red