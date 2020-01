Sitzung der Kirchenverwaltung

Am Donnerstag, 23. Januar, findet um 19.30 Uhr eine Sitzung des Pfarrgemeinderates einschließlich der Kirchenverwaltung der Pfarrei Herz-Jesu im Pfarrzentrum statt. Themen sind neben verschiedenen Berichten die Organisation des Pfarrfaschings am 16. Februar, des Osterfrühstücks am 12. April, der Erstkommunion am 26. April sowie der Jubelkommunion am 3. Mai. ha