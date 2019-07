Am Mittwoch, 24. Juli, trifft sich um 19 Uhr im Sitzungssaal des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft in Gosberg der Zweckverband der Ehrenbürggruppe zu einer öffentlichen Verbandsversammlung. Themen sind unter anderem der Haushalt, ein Angebot zur Planung und Betreuung der Regenerierung des Brunnens in Gosberg und der Sachstandsbericht zur Sicherstellung der Wasserversorgung. red