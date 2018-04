Sitzgymnastik und Sitztanz starten wieder

Bad Kissingen — Nach einer krankheitsbedingten Pause bietet Edeltraud Kömm-Tauber wieder Sitzgymnastik und Sitztanz im katholischen Gemeindezentrum an. Die Termine finden, wie die Veranstalter ergänzend mitteilen immer am Mittwoch statt. Los geht es am 18. April. Weitere Treffen folgen am 2., 15. und 30. Mai, 13. und 27. Juni sowie 11. und 25. Juli. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. sek