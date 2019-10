In der Zeit von Mitte September bis zum vergangenen Montag entwendete ein unbekannter Täter acht Bierbänke, die neben dem Feuerwehrhaus aufgestapelt gewesen waren. Die Garnituren waren bei der Kirchweih eingesetzt worden, die dort stattgefunden hatte. Dem Markt Tettau, der die Bänke als Leihgabe zur Verfügung stellte, ist Schaden in Höhe von 80 Euro entstanden. Hinweise erbittet die Polizei in Ludwigsstadt unter der Telefonnummer 09263/975020. pol