Sitzbank entwendet

In der Zeit von Dienstag, 15 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, wurde in Volkershausen eine gusseiserne Bank im Wert von 650 Euro entwendet, die der Obst- und Gartenbauverein auf einer kleinen Grünfläche an der Ecke Ballingshäuser Straße / Strittig aufgestellt hatte. Wie die Polizei mitteilt, gibt es zudem Hinweise, dass ein weißer Audi samt Anhänger mit rumänischer Zulassung tagsüber im Ortsbereich unterwegs war. Die Fahrzeuginsassen waren offenbar auf der Suche nach Altmetall gewesen. Hinweise an Tel.: 0971/714 90. pol