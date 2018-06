Sitzbank eingeladen

Ein Zeuge beobachtete, wie die Fahrzeuginsassen eines rotbraunen Kleintransporters am Dienstag in den frühen Abendstunden in der Sonneberger Straße eine Sitzbank der Marktgemeinde einluden und davonfuhren. Der Zeuge konnte sich an einen auffälligen weißen Schriftzug "Vollendung" erinnern. Die Täter dürften von der Polizei Kronach aufgrund eines abgelesenen Teilkennzeichens demnächst Besuch bekommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Kronach unter der Telefonnummer 09261/ 5030 in Verbindung zu setzen.