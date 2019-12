Sissi-Abend im "Karibik"

Am Freitag, 3. Januar, ab 19 Uhr findet in der Café-Bar "Karibik" ein Sissi-Abend statt. Dieser Abend wird in Verbindung mit dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1955 mit Romy Schneider in der Hauptrolle, gestaltet. Es werden Weine aus dem Klosterweingut Heiligenkreuz serviert und österreichische Spezialitäten zum Verkosten gereicht. Szenen aus dem Film wurden damals auch auf dem Klostergut gedreht und die Geliebte von Kronprinz Rudolf, Mary Vetsera, ist auf dem Klosterfriedhof beerdigt. Rudolf, einziger Sohn von Kaiser Franz-Josef I. und Kaiserin Elisabeth (Sissi), hatte sich 1889 mit seiner damaligen Geliebten in Mayerling bei Wien, das auch damals zum Kloster gehörte, das Leben genommen. red