"Siri" will jungen Menschen den Glauben näherbingen

Die evangelische Kirchengemeinde hat mit Siradanai Bunprasert (22) - kurz "Siri" genannt - wieder einen Jugendpraktikanten gewinnen können. Der gebürtige Thailänder, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, absolviert hier sein freiwilliges soziales Jahr.

Siradanai Bunprasert ist in Bechhofen an der Heide bei Ansbach zu Hause und war seit seiner Konfirmation am 1. April 2012 unter anderem im Kindergottesdienst tätig: "Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen macht mir Freude und gibt mir dieses Gefühl von Erfüllung. Außerdem ist es mir wichtig, jungen Menschen den Glauben näherzubringen."

In Neuenmarkt ist Bunprasert im Kindergottesdienst-Team tätig und engagiert sich auch in der Jungschar, im Jugendtreff "Gleis 7 ¾" und im Kindergarten. Der Jugendpraktikant ist in Bangkok geboren. Mit seiner Mutter kam er nach Deutschland. In Nürnberg ging er zur Schule. Nach seinem Realschulabschluss im Juli 2014 in Herrieden bei Ansbach begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann, die er erfolgreich abschloss.



Hang zum Sozialen

Siradanai Bunprasert hat sich danach sehr intensiv mit der Wirtschaft beschäftigt. Doch die Arbeit in der Bank erfüllte ihn nicht, auch sah er keine klaren Zukunftsperspektiven. Also entschloss sich der junge Mann, etwas Soziales zu machen. "Siri" arbeitet gern in einem Team und will herausbekommen, wo seine Stärken und Gaben liegen: "Ich will etwas Neues lernen. Vom Sozialpädagogen bis hin zum Erzieher stehen mir viele Möglichkeiten offen."

Nach Neuenmarkt kam er eher zufällig. "Ich habe im September letzten Jahres kurz die Berufsoberschule besucht und wollte mein Fachabitur nachholen, aber ich habe dann doch gemerkt, dass das nicht so mein Ding war. Im Internet habe ich dann die FSJ-Stelle mit Unterkunft in Neuenmarkt gefunden."



"Jawohl, das ist es"

Danach ging alles sehr schnell, schon kurze Zeit später war alles perfekt. "Ich spürte, dass Neuenmarkt eine sehr lebendige Kirchengemeinde ist, in der auch die Jugendarbeit einen großen Stellenwert einnimmt. Ich habe noch nie erlebt, dass die Jugendlichen in einer Gemeinde so engagiert sind. Mein erster Kennenlerntag fand in der Kindertagesstätte statt, und da hat mein Gefühl gesagt: Jawohl, das ist es."

Ein Erlebnis war für ihn auch die gemeinsame Gestaltung eines Gottesdienstes mit den Konfirmanden und der Jugendband "Illustration".