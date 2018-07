"Sinnzeit" holt sich Impulse aus der Zeitungs-Lektüre

Buck kommt live



"Lokal. Global. Egal?" steht als Thema über der "Sinnzeit" am Sonntag, 8. Juli, um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Ebern . Unter diesem Titel laden Elfriede Schneider und Pastoralreferent Johannes Simon dieses Mal zum Zeitungslesen im Kirchenraum ein.Der "Gottesdienst für Zweifler, Ungläubige und andere gute Christen" gibt die Möglichkeit, in druckfrischen Ausgaben der Lokalzeitungen zu blättern. Die Lokalzeitungen unterstützen diese Aktion.Die Teilnehmer werden sich mit der Frage beschäftigen: Welche Bedeutung haben die Zeitung und ihr Inhalt für das Leben und Zusammenleben? Dazu gibt es in der "Sinnzeit" Impulse. Jeder Besucher kann laut Ankündigung von Organisator Johannes Simon entdecken, was ihn besonders anspricht oder berührt: "Und er hört ein fiktives Interview mit einer Frau, für deren Sohn Jesus die entscheidende Rettung war."Die Band "Effata" aus Baunach wird diese Stunde am Sonntagabend musikalisch mit Liedern gestalten.Nach der Sommerpause ist am 14. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche Knetzgau der Liedermacher und ehemalige evangelische Pfarrer Wolfgang Buck zu Gast. Musikalisch und im Gespräch erläutert er, warum der Zweifel so wichtig ist im Leben und im Zusammenleben der Menschen. Die nächste "Sinnzeit" in Ebern wird am 11. November sein.Näheres unter www.sinnzeit.de im Internet oder bei Pastoralreferent Johannes Simon telefonisch unter 09521/ 9512471.