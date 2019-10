Sinnvolle Anregungen der Bürger

Während der Gemeinderatssitzung informierte Bürgermeister Hans-Peter Laschka über einige Punkte. Die Erschließung des Baugebietes "Herrschaftsstücke" schreitet voran. Am 21. Oktober beginnen die Asphaltierungsarbeiten. Offizieller Fertigstellungstermin ist Mitte November. Das Jakobsgässchen soll künftig nur noch für Radfahrer und Fußgänger nutzbar sein. Am kommenden Samstag um 10 Uhr wird ein Scheck in Höhe von 10 000 Euro an Herrn Blaufuß für die Sanierung des Anwesens in der Ludwig-Freiherr-von-Würtzburg-Straße 2 übergeben. Außerdem wurde mit der evangelischen Kirchengemeinde eine Kostenbeteiligung bezüglich des Kindergarten-Umbaus vereinbart. Die Ökologische Bildungsstätte erhält einen Umweltbildungszuschuss.

Zuhörer melden sich zu Wort

Unter dem Punkt "Bürgeranfragen" meldeten sich gleich mehrere Besucher zu Wort. Eine sinnvolle Anregung kam zum Beispiel von Sabine Hempfling, die monierte, dass alle Blumenkästen im Winter für mindestens ein halbes Jahr im Bauhof verschwänden. "Das ist doch völlig unsinnig und kostenintensiv. Man kann sie doch auch im Winter entsprechend bepflanzen, vielleicht mit einem Immergrün oder Kirschlorbeer. Zur Weihnachtszeit könnte man sie zusätzlich schmücken." Diesen Vorschlag wolle man jetzt prüfen und darüber mit dem Gärtner sprechen, versprach der Bürgermeister.

Über die historischen Grenzsteine in Mitwitz informierte Friedrich Bürger. Er sei gerade dabei, sie zu dokumentieren und zu katalogisieren. "Aber für einen alleine ist das eine Heiden-Arbeit. Für Unterstützung bei diesem Vorhaben bin ich sehr dankbar."

Sigi Katholing möchte gerne, dass auch die Spielplätze auf der Homepage des Marktes aufgelistet werden. Kritisiert wurde die durchgehende Ortsbeleuchtung und die Ladenbeleuchtung. "All das macht die Nacht zum Tag." Laschka stellte klar, dass man die Zeiten der Ortsbeleuchtung prüfen werde, aber für Ladenbeleuchtungen sei das Landratsamt zuständig. ml