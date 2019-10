Der Verein für Gartenbau und Landespflege Burkardroth organisiert am Donnerstag, 10. Oktober, für Interessierte einen Vortrag zum Thema "Albtraum Einbruch". Die Teilnehmer erfahren bei der Informationsveranstaltung der Kriminalpolizei Schweinfurt, wie Einbrecher vorgehen und wie sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen aussehen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Vereinszimmer, Rhönstraße 20, in Wollbach. Eine Anmeldung, Tel.: 09734/934 95 25 oder E-Mail an ogvb@web.de ist erforderlich. sek