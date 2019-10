Sinkkästen werden gereinigt

Die Straßeneinläufe auf allen öffentlichen Straßen in Bad Kissingen werden von Montag, 4., bis Samstag, 16. November, gereinigt. Um die Reinigung aller Straßeneinläufe an den Rinnsteinen zu gewährleisten, wird darum gebeten, dass in diesem Zeitraum keinerlei Fahrzeuge auf den Straßeneinläufen parken. Im Reinigungszeitraum kann es zu kurzen Verkehrsbehinderung kommen, heißt es Die Stadt bittet um Verständnis und Rücksichtnahme für die Mitarbeiter der Reinigungsfirma. sek