Singvogel-Schutzverein zieht Bilanz

Die Herbstversammlung des Singvogel-Schutzvereins Förtschwind findet am Sonntag, 17. November, um 14 Uhr im Haus der freiwilligen Feuerwehr in Förtschwind statt. Eingeladen sind alle Mitglieder des Vereins. In der Versammlung besteht die Möglichkeit, Vogelfutter für den kommenden Winter zu bestellen, außerdem wird über die jüngste Nistkastenkontrolle berichtet. red