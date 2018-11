Singtag im Museum in Tüchersfeld

Am Samstag, 24. November, findet der mittlerweile 70. Singtag im Fränkische-Schweiz-Museum statt. Einige Plätze sind noch frei. Das Programm steht unter dem Motto "Gsunga und gredt". "Gsunga" wird von Carolin Pruy-Popp und Edeltraud Gahn übernommen, während der Part für "gredt" dem in der Fränkischen Schweiz allseits bekannten Walter Tausendpfund und Jürgen Gahn obliegt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und endet gegen 16 Uhr. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Zwischen 12 und 14 Uhr ist Pause zur freien Verfügung. Um Anmeldung unter Telefon 09242/7417090 oder via E-Mail an info@fsmt.de wird gebeten. red