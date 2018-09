Singstundenbeginn bei der Harmonie

Nach der Sommerpause beginnen die Chorproben des Gesangsvereins "Harmonie" am Donnerstag 13. September, um 19.30 Uhr, im Obergeschoss der "Alten Schule" in der Alten Poststraße 18. Sangesfreudige Männer aus Oberlangenstadt und Umgebung sind zum Mitsingen eingeladen. Ein Wirtshaussingen findet am Freitag, 28. September, um 19 Uhr, im Gasthaus Reeb in der Naglerstraße statt. Zu dieser begehrten Veranstaltung sind alle Bürger ebenfalls eingeladen. red