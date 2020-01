Singstunden für Tenöre und Bässe

Der "Sängerkranz" Zeil informiert seine Aktiven, dass die Singstunde am Donnerstag, 23. Januar, entfällt. Desweiteren informiert der Verein, dass die Singstunde am Donnerstag, 30. Januar, nur für die Tenöre und die Singstunde am Donnerstag, 6. Februar, nur für die Bässe stattfinden. Am Donnerstag, 13. Februar, findet dann wieder eine normale Singstunde statt. Die Singstunden beginnen alle um 19.30 Uhr in der "Notenwiese" in Zeil. Vorab informiert der Verein weiter, dass am Donnerstag, 27. Februar, um 19.30 Uhr das Schafkopfrennen im Vereinsheim stattfindet. red