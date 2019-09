Der Volkschor Kronach beginnt nach der Sommerpause mit seinen Singstunden wieder am Donnerstag, 12. September. Sie finden wöchentlich regelmäßig jeden Donnerstag von 18.15 bis 19.45 Uhr im Vereinszimmer des Kronacher Volkschors in der Kulmbacher Straße 5 statt. Einladung ergeht an alle aktiven Sängerinnen und Sänger sowie an alle Freunde des Gesangs. red