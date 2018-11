Das Konzert "Adventliches und Besinnliches für Groß und Klein" findet am Freitag, 30. November, ab 15.30 Uhr im Kurtheater statt. Neben dem Kinder- und Jugendchor Herz-Jesu und Musikschule Bad Kissingen wird der Julifa-Chor zu hören sein. Im ersten Teil wird der Kinder- und Jugendchor mit der Staatsbad-Philharmonie das Singspiel "Großer Stern, was nun?" von Peter Schindler aufführen. Es verknüpft das Thema Schutzengel mit der Botschaft vom leuchtenden Stern über Bethlehem. Die Engel helfen dem gefallenen Stern von Bethlehem, an seinen Platz im Himmel zurückzufinden. Im zweiten Teil präsentiert die Staatsbad-Philharmonie Orchesterstücke, Julifa-Chor, Jugend- und Kinderchor haben Lieder rund um Weihnachten im Programm. Zum Abschluss gibt es "Star Carol" und "Jingle Bells". Karten: Tourist-Info Arkadenbau, Tel.: 0971/8048 444, E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) , Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Peter Klopf