"Singkreis" ehrt treue Sänger

Der "Singkreis" Schwabthal-Frauendorf nahm die Hauptversammlung im Feuerwehrhaus am Montagabend zum Anlass, langjährige Sänger zu ehren. Nach den Berichten des Vorstandes übernahmen die beiden Vorsitzenden Martina Röder und Maria Schorn diese ehrenvolle Aufgabe.

Für ihre zehnjährige Tätigkeit als Chorleiterin wurde Judith Hirschberg geehrt. Nachdem der damalige Chorleiter Gerhard Pabst sein Amt niedergelegt hatte, hatte sie sich bereiterklärt, die Chorleitung zu übernehmen. Judith Hirschberg singt in der Alt-Stimmlage. Neben ihrer Funktion als Chorleiterin hat sie auch das Amt der Schriftführerin inne. "Seit meinem 15. Lebensjahr singe ich, damals schon in der Mädchenschule in Kleukheim", erinnerte sich Hirschberg.

Mit der Ehrennadel in Gold und einer Dankurkunde des Fränkischen Sängerbundes für 40 Jahre Singen im "Singkreis" Schwabthal-Frauendorf wurden die Tenor-Stimmen Alfred Schnappauf und Andreas Landvogt sowie die Alt-Stimme Luzia Welsch ausgezeichnet. Vorsitzende Röder singt im Sopran und wurde ebenfalls für 40 Jahre Singen im Chor geehrt. Bei den vier Jubilaren handelt es sich um Gründungsmitglieder, die seit den ersten Stunden im "Singkreis" mitsingen. Vorsitzende Röder und die stellvertretende Vorsitzende Schorn dankten den Jubilaren für ihr Engagement und drückten die Hoffnung aus, dass alle noch lange dem "Singkreis" erhalten bleiben.

Am 16. Mai ist ein Festgottesdienst geplant, denn der "Singkreis" feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. gkle