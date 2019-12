Singfreudige Kinder gesucht

Im neuen Jahr soll - organisiert von der Petrikirchengemeinde und dem Dekanat Kulmbach - mit möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 13 Jahren aus Kulmbach und Umgebung ein Kindermusicalprojekt auf die Beine gestellt werden, das im Frühjahr 2020 aufgeführt werden soll. Zunächst wollen sich die Organisatoren einen Überblick verschaffen, wie vieleKinder und Jugendliche sich dafür finden. Eingeladen dazu sind alle Kinder, die Spaß am Singen und Schauspielern haben.

Um einen ersten Eindruck zu bekommen, sind Kinder mit oder auch ohne Eltern zu einem Infonachmittag eingeladen am Dienstag, 14. Januar, um 17 Uhr im Kantorat am Kirchplatz 4 an der Petrikirche. Spontan vorbeischauen ist völlig in Ordnung, noch besser wäre eine kurze Voranmeldung im Kantorat bei Dekanatskantor Christian Reitenspieß unter der Telefonnummer 09221/83388 oder der E-mail-Adresse kirchenmusik.kulmbach@elkb.de.

Bei dem Infonachmittag soll dann alles Weitere wie ein Aufführungstermin, Proben und die Frage, welches Musical es denn werden könnte, besprochen und vorgestellt werden. red