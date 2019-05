Singender Schotte

Er ist der Geheimtipp aus Schottland: James Ma ckenzie. Jung, sympathisch und vor allem mehr als authentisch. Der aus den schottischen Highlands stammende Singer/Songwriter gastiert am Freitag, 1. Juni, um 20.30 Uhr im Live-Club in der Oberen Sandstraße. 2015 gewann er bei den MFR Radio Awards den Titel "Bester Newcomer" und wurde dabei von der Jury treffenderweise als "One to watch" bezeichnet. Der Meilenstein seiner Karriere: 2016 war er der viel umjubelte Support von Runrig auf deren UK-Tour. red